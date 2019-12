Leicester City laat in eigen huis dure punten liggen tegen Norwich, Chelsea verliest vierde keer in vijf wedstrijden

Leicester City, op dit moment de grootste titelconcurrent van Liverpool in de Premier League, heeft in eigen huis punten laten liggen. The Foxes konden niet winnen van Norwich City, de voorlaatste in de stand: het werd 1-1. Voor Chelsea lukte het al helemaal niet op zaterdag: de nummer vier uit de stand verloor in eigen huis van Bournemouth, de vierde nederlaag in vijf wedstrijden.

Bij Leicester City begonnen zowel Youri Tielemans als Dennis Praet in de basis, maar zij konden niet verhinderen dat cultheld Teemu Pukki de bezoekers kort voor het halfuur op voorsprong trapte. De Finse spits mikte de bal perfect in het zijnet. Heel lang kon Norwich niet van de voorsprong genieten, want in de 38ste minuut ging een schot van Jamie Vardy via doelman Tim Krul - die een eigen doelpunt op zijn naam kreeg - binnen. In de tweede helft werd niet meer gescoord, waardoor de eindstand 1-1 was en Leicester een einde ziet komen aan een reeks van acht opeenvolgende zeges.

In de stand doet Leicester City geen goede zaak wat de titelstrijd betreft, want het volgt nu al op 10 punten van leider Liverpool. Leicester blijft wel knap tweede en telt 7 punten voorsprong op Manchester City, dat zondag op het veld van Arsenal speelt.

Pukki Party 🆚 No Vardy, No Party!

Schuttersfeest in de Premier League!🎉 pic.twitter.com/1Xw2Xq3D0R — Play Sports (@playsports) December 14, 2019

Bij Chelsea is het intussen crisis na een nieuwe nederlaag. The Blues kregen tegen Bournemouth wel kansen, maar die afwerken zat er niet in. Tot overmaat van ramp slikte Chelsea in de slotfase nog een tegentreffer van Dan Gosling. Chelsea probeerde in de resterende minuten nog alles om langszij te komen, maar slaagde daar niet meer in: het bleef 0-1. Chelsea is vierde op 20 punten van Liverpool en moet achterom beginnen kijken.

Ook Björn Engels kende een minder aangename namiddag in Engeland. Samen met Aston Villa moest hij zijn meerdere erkennen in het bezoekende Sheffield United. Twee keer scoorde John Fleck (50. en 73.). Jack Grealish miste in de 79e minuut vanaf de stip de aansluitingstreffer voor de thuisploeg. Engels stond de hele wedstrijd op het veld.