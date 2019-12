250-tal ‘Sardienen’ betogen tegen Salvini en populisme op Albertinaplein

Brussel - Op het Albertinaplein in Brussel hebben verschillende tientallen mensen zich zaterdagnamiddag verzameld om te protesteren tegen het populisme, tegen extreemrechts, en tegen de voormalige Italiaanse vicepremier Matteo Salvini. Ook in verschillende andere Europese en Italiaanse steden kwamen betogers op straat. “Dit is ons plein, niet dat van de extremisten, de populisten en de fascisten”, klinkt het bij de betogers.

De beweging van de ‘Sardienen’ ontstond net een maand geleden, naar aanleiding van een toespraak van Matteo Salvini in Bologna. Een ‘flash-mob’ van tegenstanders had toen 12.000 mensen op de been gebracht, veel meer dan de organisatoren gehoopt hadden. Daarop werd de sardine als symbool gekozen voor de nieuwe beweging, naar analogie met de gekende uitdrukking over sardienen in blik.

Foto: BELGA

“Onze boodschap is universeel”, zeggen de betogers. “Wij zijn solidair, wij willen onze medemens helpen, wij zijn mensen en over menselijkheid valt niet te onderhandelen. We zijn inclusief, we geloven in de integratie van mensen en culturen, we zijn pacifisten, niet-gewelddadig, en feministisch want er is geen rechtvaardige samenleving mogelijk zonder echte gelijkheid tussen de geslachten.”

“Bovenal zijn we antifascisten”, gaan ze verder. “Wij brengen een boodschap van hoop, wij geloven in echte, ernstige politiek, en die politiek willen we steunen. De politieke taal van de voorbije jaren willen we niet meer, wij willen een boodschap van pacifisme, solidariteit, altruïsme, en we hopen dat politici die het ernstig menen onze boodschap horen en uitdragen.”