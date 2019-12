Harde kern Antwerp waarschuwt in open brief: “Ons DNA is in gevaar”

In een opmerkelijke ‘open brief’ aan Gazet van Antwerpen waarschuwt de Antwerp Casual Crew (ACC), de harde kern van voetbalclub Royal Antwerp FC, voor een te verregaande ‘criminalisering van de voetbalbeleving’ op de Bosuil. Hun angst: dat álles verboden wordt in en rond een voetbalstadion, waardoor volgens hen het rauwe en vurige DNA van Anwerp in gevaar komt. “Antwerp is écht, authentiek en dus ongekunsteld. Echte voetbalfans zijn niet maakbaar. En op Antwerp al helemaal niet. Als je dat probeert, dan krijg je zoiets als Gent, waar men luidsprekers op het volk moet richten om er iets van te horen. Willen we dat in Deurne?”