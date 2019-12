Virton haalt in laatste kwartier achterstand op tegen Lommel

Virton heeft een 0-1 achterstand omgedraaid in een 3-1 overwinning tegen Lommel op de vijfde speeldag van de tweede periode in 1B. Dankzij de zege springt Virton voorlopig over Westerlo naar de zesde plaats, twee punten verwijderd van koplopers Beerschot en Roeselare (8 ptn). Union, dat 7 punten telt, en Beerschot hebben wel nog een wedstrijd tegoed dit weekend.

Sebastiaan Brebels opende in de 18e minuut de score voor Lommel. Twee late doelpunten van Stélvio Cruz (76. en 85.) zorgden voor een onverhoopte ommekeer voor Virton. In de 94e minuut maakte Clement Couturier er nog 3-1 van. Lommel laat zo de kans liggen om voorlopig alleen aan de leiding te komen. De uitploeg blijft in het midden van het klassement staan met 7 punten.