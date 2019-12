Child Focus heeft zaterdag een opsporingsbericht verspreid voor de vermiste Pieter-Jan Geys. De 14-jarige jongen uit Westmalle werd vrijdag 13 december voor het laatst gezien in Antwerpen. Sindsdien ontbreekt elk spoor.

De jongen is 1.82m groot en heeft een normale lichaamsbouw. Pieter-Jan heeft blond haar en blauwe ogen.

Wie meer informatie heeft over de vermissing van Pieter-Jan, kan contact opnemen met Child Focus via 116 000 of met de politie via 0800 30 300.