Napoli slikt late nederlaag in debuutmatch Gennaro Gattuso en lijdt achtste puntenverlies op rij

Napoli heeft zijn eerste wedstrijd onder nieuwe hoofdcoach Gennaro Gattuso verloren. De Napolitanen kwamen in eigen huis vroeg op achterstand tegen Parma en leken uiteindelijk nog een punt te gaan pakken, tot de 93ste minuut. Gervinho, ex-Beveren, zorgde in extremis voor het winnende doelpunt. Het werd 1-2.

Al na vier minuten had Parma een voorsprong te pakken dankzij Kulusevski. Napoli kwam pas iets na het uur langszij na een doelpunt van spits Arkadiusz Milik, die op aangeven van Dries Mertens de 1-1 scoorde. Dat leek ook de eindstand te worden, tot Gervinho er in extremis anders over besliste. Voor Napoli is het al de achtste keer op rij dat het niet kan winnen in de Serie A: de laatste zege dateert van 19 oktober, toen Hellas Verona met 2-0 werd verslagen. Parma doet daarmee een heel goede zaak, want het wipt over Napoli naar plek zeven in de stand. Beide teams hadden vooraf evenveel punten.

