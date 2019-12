Vluchtende chauffeur crasht tegen boom: hoogzwangere vrouw afgevoerd naar ziekenhuis

Gent - In de Veldstraat in Lochristi is zaterdag rond 18 uur een auto gecrasht tegen een boom. De chauffeur was eerder in Gent door een alcoholcontrole gereden. Een hoogzwangere vrouw is overgebracht naar het ziekenhuis.

De chauffeur moest aan de kant voor een alcoholcontrole in de Eyckstraat in Sint-Amandsberg. Maar hij negeerde het bevel en reed door de verkeersactie. Even later kwam bij de politie de melding binnen dat de man tegen een boom was gecrasht in de Veldstraat in Lochristi.

In de wagen zaten ook een tweejarige peuter en een hoogzwangere vrouw. Zij moest voor verzorging naar het ziekenhuis worden gebracht. Hoe ernstig haar verwondingen zijn, weten we niet. Of de chauffeur onder invloed was, is onduidelijk. De straat zou zijn afgesloten.