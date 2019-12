Kroontje Miss World gaat naar Jamaica, België al snel uitgeschakeld

De 23-jarige Toni-Ann Singh uit Jamaica mag zich het komende jaar Miss World noemen. Zij troefde zaterdag in Londen 114 andere kandidates af in de race naar het kroontje. Frankrijk werd tweede, India derde. Onze regerende Miss België, Elena Castro Suarez (19), speelde geen rol van betekenis. Ondanks drie weken voorbereiding en een jurk met maar liefst 4.300 kristalletjes viel ze al vroeg in de verkiezing af.

Singh volgt de Mexicaanse Vanessa Ponce de Leon op en is al de vierde Jamaicaanse winnares van Miss World. Volgens kenners viel ze op door haar charme en smetvrije presentatie. Lees: een brave en oncontroversiële keuze. Singh danste onder meer op een grote Jamaicaanse hit en zong ook een nummer van Whitney Houston, I have nothing.

Vorige week vond al de verkiezing van Miss Universe plaats. Toen ging het kroontje naar de Zuid-Afrikaanse Zozibini Tunzi (26). Onze Miss België van 20118, Angeline Flor Pua (24), haalde de top twintig niet.