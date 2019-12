Vijf redenen waarom Man City ‘over the top’ is onder Pep Guardiola

Wissel van de macht in Engeland. Na twee seizoenen van dominantie is het einde nabij van de alleenheerschappij van Manchester City in de Premier League. Zondag moeten ‘The Citizens’ winnen op Arsenal om de kloof met leider Liverpool te ‘beperken’ tot veertien punten. En dan zijn we nog niet eens halfweg de competitie. Hoe is het zo ver kunnen komen?