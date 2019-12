Lior Refaelov en Omar Govea imponeren met schitterende vrije trappen, maar welke was de beste?

Lior Refaelov bezorgde zijn Antwerp zaterdag in extremis de overwinning tegen Eupen met een schitterende vrije trap. Op het veld van Zulte Waregem had Omar Govea even voordien ook een vrije trap in de winkelhaak gejast tegen STVV. Maar welke van de twee was de beste? Oordeel vooral zelf via onderstaande beelden.