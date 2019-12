Trump wil ‘Brusselse wafels’ veel zwaarder belasten dan verwacht: “Net nu onze export naar de VS spectaculair gestegen is”

De Verenigde Staten plannen zware importheffingen op een nieuwe reeks Europese goederen, waarbij nu ook Belgische wafels en koekjes. Dat blijkt uit een document waarover de Amerikaanse overheid deze week een inspraakprocedure opstartte.

De Wereldhandelsorganisatie gaf de VS in oktober al de toestemming om heffingen in te stellen op 7,5 miljard dollar aan Europese goederen. Dat gebeurde in de nasleep van verboden Europese staatssteun aan vliegtuigbouwer Airbus. In eerste instantie ontsprongen producten als Belgische wafels, Ierse en Schotse whisky, Europese (schuim)wijnen en kazen als cheddar, parmezaan en gouda grotendeels de dans. Maar een nieuw document van de United States Trade Representative vermeldt die producten nu niet alleen expliciet, het stelt ook een strafheffing van liefst 100 procent in het vooruitzicht. Na een inspraakprocedure, die nog tot half januari loopt, valt de definitieve beslissing.

“Het is toch godgeklaagd dat een dispuut rond subsidies in de luchtvaartsector wordt uitgevochten op de rug van een sector die daar totaal niets mee te maken heeft”, zegt Nicholas Courant van Fevia, de federatie van de Belgische voedingsindustrie. “Zeker in de wetenschap dat meer dan de helft van onze jaaromzet van alles samen 51,8 miljard euro op rekening komt van de export. Importheffingen en andere vormen van protectionisme hebben dan ook een zware impact op onze bedrijven.”

Groeimarkt VS onder druk

Wat de hele zaak nog pijnlijker maakt, is dat de Verenigde Staten nu net een van de snelst stijgende afzetmarkten waren voor de Belgische voedingsindustrie: “Sinds 2014 is de export naar de VS met 56 procent gestegen. De Belgische voedingssector exporteerde vorig jaar voor net geen 785 miljoen euro naar Amerika”, zegt Nicholas Courant. Op basis van voorlopige documenten becijferde Fevia eerder dat een kleine 60 miljoen euro aan producten getroffen dreigde te worden door extra taksen. “De strafheffing van 25 procent zou de Belgische producenten een kleine drie miljoen euro kosten. Als Trump & co. extra producten toevoegen aan de lijst en de heffing bovendien opdrijven tot 100 procent, dan zal de schade vele malen hoger oplopen”, zo vrezen ze bij Fevia.

De enige piste om de taksen te ontlopen, is in de VS zelf produceren. “Wij prijzen ons inderdaad gelukkig dat onze koekjesfabriek in Amerika sinds augustus opgestart is”, zegt Jan Boone, CEO van Lotus Bakeries. “De Biscoff-fabriek in North Carolina draait nu al met twee ploegen en binnenkort schakelen we over naar een drieploegenstelsel, zodat we 24 uur op 24 kunnen draaien. We zullen dan 90 tot 95 procent van de Amerikaanse vraag ter plaatse produceren, waardoor we dus de extra importheffingen ontlopen”, aldus nog de CEO van Lotus Bakeries.