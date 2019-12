Spaanse Limburger Alessio Castro-Montes ontbolster in Gent: “Ik kan mijn zuiderse roots niet wegsteken”

Donderdag verscheen Alessio Castro-Montes voor het eerst aan de aftrap tijdens de nu al succesvolle Europese campagne van AA Gent. De 22-jarige Limburger lijkt helemaal te ontbolsteren in de Ghelamco Arena. Daags na de overwinning tegen Oleksandria blaakt hij dan ook van het zelfvertrouwen, maar tegelijk is er ook zelfkritiek. “Je kunt niet echt uitbundig vieren als je zoals wij een mindere tweede helft afwerkt. Ik voelde vooral opluchting.”

Hoe kijk je terug op je debuut in de basis op het Europees toneel?

“Het gaf me een apart gevoel om Europees voor het eerst in de basiself te starten. Ik was dan ook erg gemotiveerd, want dit zijn de stappen ...