Twee skiërs komen om bij lawines in Franse Alpen en in Slovakije

Een 30-jarige skiër is zaterdag overleden aan zijn verwondingen na een lawine in Vars, in het Franse departement Hautes-Alpes. Het gaat om het eerste dodelijke slachtoffer van het nieuwe skiseizoen in Frankrijk. Ook in Slovakije kwam een skiër om het leven bij een lawine, meldden de Slovaakse hulpdiensten.

Het Franse slachtoffer werd volgens de prefectuur van het departement in de namiddag gegrepen door de sneeuwmassa. Het slachtoffer werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, en werd daar in de vroege avond overleden verklaard.

Vier skiërs, onder wie het slachtoffer, hadden zich op een gesloten piste begeven toen de lawine plaatsvond. De drie andere jongeren konden zichzelf redden, maar de 30-jarige afkomstig uit Parijs bleef een halfuur bedekt door de sneeuwmassa, vooraleer reddingswerkers hem konden uitgraven.

In de Hautes-Alpes geldt momenteel een verhoogd waakzaamheid voor lawines.

In het Slovaakse Lage Tatra gebergte liet een 23-jarige skiër het leven bij een lawine. De man was met een 27-jarige van de piste gegaan, in de regio van de berg Chopok. De 27-jarige liep een zware beenwonde op. Hij kon zijn bedolven metgezel niet meer helpen. Reanimatie door de reddingswerkers mocht niet meer baten. Het gaat om eerste lawineslachtoffer van het Slovaakse skiseizoen.