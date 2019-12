Conner Rousseau haalt hard uit: “Politici, stop met de spelletjes en doe je job”

Conner Rousseau blijft in Vlaams Parlement, Hannelore Goeman fractieleider

Ja, hij droeg een T-shirt. En ja, hij had witte sneakers aan – net als opvallend veel aanwezigen in de zaal. Maar Conner Rousseau kreeg in zijn allereerste speech als SP.A-voorzitter vooral opvallend veel applaus van zijn ‘matekes’ in de zaal. Het is hem duidelijk menens een stevige nieuwe wind te laten waaien door de partij.

Rousseau begon zijn speech met lof en dank voor zijn voorganger, John Crombez. Het inspireerde de zowat 700 aanwezigen tot een staande ovatie. De nieuwe voorzitter haalde verder ook uit naar het politieke klimaat (“Politici, stop met jullie spelletjes en doe je job. Politiek is niet uitgevonden om haat en verdeeldheid te zaaien”) en wil zijn partij naar “iets nieuws” en “iets positiefs” leiden. “Vandaag zijn de mensen de politiek beu”, klonk het. Daarom moet zijn partij uitgroeien tot “de smoel van de verandering” en “volle bak de kant kiezen van de believers”, tegen “het negatieve en destructieve dat niets oplost”.

Lijn intern bepalen

Om zelf het voorbeeld te geven, vernieuwt SP.A alvast het beslissingsproces binnen de partij. Binnenkort krijgt ieder SP.A-lid voortaan één stem bij de belangrijke beslissingen die genomen worden. Nu is dat ofwel het partijbestuur, ofwel een selectie van de leden – bepaald door de grootte van hun lokale afdeling. Straks wordt dat één lid, één stem. “Wie we voortaan naar de Senaat sturen, welk standpunt we bij een gevoelig thema innemen, dat gaan jullie bepalen”, aldus Rousseau.

Enkele geprojecteerde krantenkoppen die de verdeeldheid binnen de partij naar buiten brachten: “Dat nooit meer, hé.” BELGA

De nieuwe voorzitter belooft de partijlijn te bepalen – “sneller dan je denkt” – maar wil ook dat iedereen die volgt. Hij projecteerde enkele krantenkoppen die de verdeeldheid binnen de partij naar buiten brachten en zei: “Dat willen we dus niet meer, hé. Nooit meer. Het zal allemaal samen zijn. Of het zal gedaan zijn.” In de zaal werd wat ongemakkelijk op de stoelen geschoven, maar er brak ook applaus uit.

Zet die plaat af!

De opdracht voor de socialisten de komende jaren? “De solidariteit opnieuw naar het centrum van de politiek brengen.” In dat verband verwees Rousseau ook naar de inzamelactie voor baby Pia of een initiatief als De Warmste Week. “Als baby Pia drie straten verderop was geboren, in een wijk of een huis waar ze niet de mogelijkheden hebben om zo’n sms-actie in elkaar te steken, had niemand ooit van haar gehoord.” Hij hamerde ook op het verschil tussen solidariteit en liefdadigheid. “Het is aan de politiek en een sterke overheid om ervoor te zorgen dat elk kind dezelfde kansen krijgt.”

Rousseau oogstte veel applaus met zijn speech, maar beleefde ook een ‘Zet die plaat af’-momentje. Terwijl de beats meteen na zijn speech uit de boxen schalden, zette een deel van de zaal de Internationale in. Het duurde een strofe eer ook de kopstukken en de dj dat door hadden…