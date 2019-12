Moeizaam onderhandelen op klimaattop: niet ambitieus genoeg

“Time for action” luidde de slogan van de 25ste klimaattop in Madrid, waar 25.000 afgevaardigden uit bijna 200 landen aanwezig zijn. Een beetje ironisch, gezien het verloop van de top. Want die moest eigenlijk vrijdagavond al afgerond zijn. Maar omdat toen geen akkoord werd bereikt, duurde het nog langer. Intussen wonden milieuorganisaties zich op over de lange discussies en het trage werk van de deelnemende landen, terwijl de situatie net zo urgent is.

Een nieuwe poging, zaterdag dan. Op een plenaire vergadering – die meermaals werd uitgesteld doorheen de dag – discussieerden de landen opnieuw over een slotverklaring. Bij het schrijven gisteravond laat was er nog steeds geen witte rook. Voorzitter Chili had nochtans vrijdag al een ontwerptekst opgesteld, maar daar waren veel landen niet over te spreken. “Te mild”, luidde de kritiek. “Dit was een COP (Conference of the Parties, nvdr.) van ambitie, maar het lijkt erop dat we erop achteruitgaan in plaats van vooruit”, stipte de vertegenwoordiger van Belize aan. Ook de Europese Unie eist strengere klimaatmaatregelen, net als verschillende andere landen. In tegenstelling tot landen als Chili, India en Brazilië. In een poging de top toch nog te laten slagen, kondigde voorzitter Chili zaterdagmiddag nog aan met een ambitieuzere tekst te komen die wél voldoende steun zou krijgen om te kunnen publiceren.

Deze top moest de landen net wakkerschudden zodat ze hun ambities opvoeren om de klimaatdoelstelling opgesteld in 2015 in Parijs te halen. Dat houdt in dat de aarde niet meer dan 2 graden opwarmt, maar met de huidige klimaatplannen warmt de aarde maar liefst 3,2 graden op.

Meer dan 3 graden opwarming

Het heetste hangijzer van deze top is trouwens het befaamde – en technische – artikel 6 van het klimaatakkoord van Parijs, dat in januari van start gaat. Dat beschrijft regels waaraan de handel in uitstootrechten moet voldoen, en daarover moeten op de top afspraken worden gemaakt. Over dat pijnpunt geraakten ze het tijdens de vorige top, in het Poolse Katowice, ook al niet eens.

Hoe lang de onderhandelingen nog duren als ook zaterdagnacht geen akkoord werd bereikt? Vermoedelijk nog tot zondag, al is dat nog onduidelijk. Het is overigens niet ongewoon dat een COP eens uitloopt, maar helemaal géén slottekst is wel zeldzamer. En dat zou pijnlijk zijn, gezien de slogan.