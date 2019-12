Treinen rijden volgens nieuwe dienstregeling: dit verandert er

Vanaf zondag rijden de treinen van spoorwegmaatschappij NMBS volgens een nieuwe dienstregeling. Het gaat om een jaarlijkse aanpassing in december. Dit jaar zijn er geen grote wijzigingen, al hebben spoorwerken op specifieke lijnen wel een grotere impact.

De dienstregeling wordt aangepast om de doorstroming en het aanbod van treinen te verbeteren en de impact van werken van spoornetbeheerder Infrabel te beperken. Reizigers kunnen de wijzigingen voor hun traject nagaan in de reisplanner of de NMBS-app.

In Vlaanderen hebben vooral de renovatiewerken op het spoor in Mechelen een impact. Zo zullen de meeste IC-treinen tussen Brussel-Zuid en Antwerpen-Centraal niet meer stoppen in Vilvoorde. Twee IC-treinen naar Brussel in plaats van drie en een IC-trein naar Antwerpen in plaats van twee zullen daar stoppen.

Verder zullen de S5-treinen tussen Mechelen en Halle/Edingen worden omgeleid en niet meer stoppen in Weerde. De vertrektijden van de S1-treinen Nijvel - Antwerpen-Centraal zullen wijzigen tussen Mechelen en Antwerpen-Centraal.

In het zuiden van het land zijn er onder meer aanpassingen tussen Doornik en Rijsel en tussen Ciney en Libramont.

Volgend jaar zijn er meer veranderingen te verwachten. De NMBS werkt aan een volledig nieuw vervoersplan, dat eind 2020 in voege zal treden.