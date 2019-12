Herman Van Rompuy (CD&V) stelt zich vragen bij gedrag van Bart De Wever (N-VA): “Hij slaat wild om zich heen en straalt machteloosheid uit”

Het moeizame verloop van de federale regeringsvorming is ook Herman van Rompuy (CD&V) niet ontgaan. De voormalige voorzitter van de Europese Raad stelt dat zich vooral vragen bij het gedrag van Bart De Wever. “Hij stuurt aan op paars-groen, zodat hij vanuit de Vlaamse regering een guerilla kan voeren tegen de federale regering.”

In een interview met De Zondag heeft Van Rompuy het over de recente politieke ontwikkelingen, zoals verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk en de Brexit, maar ook over de situatie in ons land. De oud-premier is scherp voor de Belgische politiek en in het bijzonder voor N-VA-voorzitter Bart De Wever.

Machteloosheid

Op de vraag of De Wever niet tot informateur benoemd had moeten worden -in plaats van Joachim Coens (CD&V) en Georges-Louis Bouchez (MR)- reageert Van Rompuy aanvankelijk diplomatisch: “Die vraag is aan de koning.” Vervolgens haalt Van Rompuy echter hard uit naar het N-VA-kopstuk: “Ik zie wel dat Bart De Wever al dagen wild om zich heen slaat. Zijn gedrag roept vragen op, vind ik. Hij ademt machteloosheid uit. Ik denk dat hij de uitslag van de verkiezingen nog niet verteerd heeft.”

De gewezen ‘president van Europa’ denkt bovendien niet dat N-VA wil meedoen in de nieuwe federale regering. “Ik denk dat De Wever aanstuurt op paars-groen. Daarna kan hij vanuit de Vlaamse regering een guerrilla voeren tegen de federale regering. De andere leden van de Vlaamse regering (Open VLD en CD&V, nvdr.) gaan echter niet mogen toelaten daarin meegesleurd te worden.”

Beter voor iedereen

Of zijn eigen partij in paars-groen moet stappen? “Ik ga geen adviezen geven. Ik heb me voorgenomen zo weinig mogelijk te zeggen over mijn partij. Dat is beter voor iedereen.”

Koning Filip hoeft in ieder geval niet bij Van Rompuy aan te kloppen om de aanslepende onderhandelingen in goede banen te leiden, zoals koning Albert ooit deed met Wilfried Martens. “Laat me duidelijk zijn: ik heb daar geen ambitie voor en geen zin in. Die pagina is omgedraaid”, klinkt het.