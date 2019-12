Jonge Belg (18) vlak over de grens levenloos op de weg aangetroffen

Vlak over de grens met Frankrijk is zaterdagavond het lichaam van een jonge Belg (18) op de weg aangetroffen. Zijn quad stond enkele meters verderop. Hulp mocht niet meer baten voor de jongeman. Wat er precies is gebeurd, is voorlopig onduidelijk.

Automobilisten in het Noord-Franse La Flamengrie -vlak over de grens met ons land- zagen zaterdagavond in de rue de la Perche iets op straat liggen. Het bleek een jongeman te zijn. De automobilisten probeerden hem te reanimeren. Die pogingen werden later voortgezet door de toegesnelde hulpdiensten. Het mocht niet baten: “Het slachtoffer kon niet gered worden”, aldus de politie tegen Voix Du Nord.

Het gaat om een 18-jarige Belg uit het Henegouwse dorp Roisin. Zijn quad stond enkele meters van het lichaam.

Wat er precies is gebeurd, is voorlopig niet duidelijk.