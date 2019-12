Huurling Anthony Limbombe verlaat Standard en keert in januari alweer terug naar Nantes

Anthony Limbombe (25) keert vervroegd terug naar Nantes. Standard huurde de aanvaller (met aankoopoptie van zeven miljoen euro ) van de Fransen, maar zijn verblijf was mede door blessures geen succes.

Limbombe moest in Luik dezelfde route ondergaan als Maxime Lestienne. Onder de vleugels van zijn ex-trainer Michel Preud’homme zich herlanceren na een mindere periode in het buitenland. Die opzet is niet geslaagd. Limbombe kwam tot dusver amper in zes matchen in actie, waarin hij goed was voor één goal en één assist.

Die statistieken zijn deels te wijten aan blessures. In de interlandbreak van midden oktober hield hij in een oefenwedstrijd een vervelende knieblessure over aan een tackle van STVV-speler Seung-Woo Lee. Sindsdien kwam de enkelvoudig Rode Duivel niet meer in actie.

Zijn revalidatie vervolledigt de vleugelspits niet verder bij Standard. Volgens onze informatie keert Limbombe in de winter vervroegd terug naar Nantes. Dit op vraag van de Ligue 1-club, die op zoek is naar een soortgelijk profiel. In Luik is men op het verzoek ingegaan, omdat Limbombe een dure jongen is en hij had aangegeven terug naar Frankrijk te willen. Aan het einde van de maand wordt hij al bij de Franse subtopper verwacht. (jve, bfa)