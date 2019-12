Onderhandelingen VN-klimaattop breken record na nieuw nachtje door: “Maar we zijn er bijna”

Na een tweede nacht van onderhandelingen bereikten de onderhandelaars op de klimaattop nog altijd geen akkoord. Intussen is de landing ingezet met de slotsessie.

‘We zijn er bijna. Het is hard en moeilijk, maar het is het waard. Ik heb jullie nodig, maar ook de mensen in onze landen hebben jullie nodig’, zei de Chileense minister van Milieu Carolina Schmidt kort na middernacht. Ze riep op tot flexibiliteit voor een ambitieus resultaat.

‘s Ochtends was het ook na een tweede nacht van onderhandelingen nog steeds wachten op witte rook.

De klimaattop van de Verenigde Naties was op 2 december van start gegaan en had vrijdag afgelopen moeten zijn. Maar net als bij vele voorgaande klimaatconferenties, zijn verlengingen nodig om tot een akkoord te komen. Voorzitter Chili moest gisteren een tweede verklaring opstellen, nadat het eerste ontwerp werd afgeketst wegens ‘niet ambitieus genoeg’.

De COP25-top van Madrid heeft nu het record van langste VN-klimaattop in de geschiedenis.

Pijnpunten

Pijnpunt is onder meer de invulling van artikel 6 van het klimaatakkoord van Parijs, dat werd afgesloten in 2015. Dat punt voorziet de invoering van marktmechanismen voor de handel in emissies. Op de COP24-top, een jaar geleden in het Poolse Katowice, konden al geen afspraken gemaakt worden voor dergelijke globale koolstofmarkten.

Ook over de klimaatambities zijn de meningen verdeeld. Verschillende partijen, de Europese Unie en de kwetsbare landen op kop, willen een duidelijke oproep voor een verhoging van de doelstellingen voor uitstootreductie van broeikasgassen in 2020. Maar andere landen staan hier dan weer op de rem.

Tijdens de top moeten de laatste obstakels voor het klimaatakkoord van Parijs worden weggenomen. Dan kan het akkoord op 1 januari 2021 daadwerkelijk beginnen met de eerste cyclus van vijf jaar, waarin de bijna tweehonderd deelnemende landen zullen uitvoeren wat ze beloofd hebben.