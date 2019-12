Vier jongeren zwaargewond na crash op vrachtwagen op E17

Deerlijk - Op de E17 ter hoogte van Deerlijk heeft zich zondagochtend een zwaar verkeersongeval voorgedaan. Daarbij raakten vier jongeren die in hetzelfde voertuig zaten, zwaargewond. De groep was vlak daarvoor al betrokken bij een andere aanrijding.

De jonge bestuurder van een Alfa Romeo 147 reed iets voor 07.00 uur in de buurt van Nazareth een Peugeot licht aan. De jongeman stopte niet, maar reed verder op de E17 in de richting van Kortrijk. De bestuurder van het aangereden voertuig achtervolgde de Alfa Romeo in een poging het kenteken te noteren. Ter hoogte van Deerlijk zag de aangereden automobilist hoe de voorligger plots van de middenrijstrook naar rechts afweek en achterop een Litouwse vrachtwagen met Zweedse oplegger knalde.

Naast de 20-jarige bestuurder zaten er in de Alfa Romeo vier inzittenden. De inzittenden raakten zwaargewond. Vijf ambulances en twee MUG-teams snelden ter plaatse om de eerste zorgen toe te dienen en de inzittenden naar ziekenhuizen in Waregem en Kortrijk te brengen.