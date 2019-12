Wijnaldum gaat ondanks spierblessure met Liverpool mee naar Qatar en het WK voor clubs

Liverpool-coach Jürgen Klopp heeft Georginio Wijnaldum toch opgenomen in zijn selectie van twintig spelers voor het WK voor clubs in Qatar. De 29-jarige middenvelder raakte zaterdag in de gewonnen competitiewedstrijd tegen Watford (2-0) geblesseerd. Wijnaldum moest zich na bijna een uur spelen laten vervangen op Anfield.

Na afloop sprak Klopp de vrees uit dat de Nederlander mogelijk thuis zou moeten blijven om te revalideren. “Het is een spierblessure, verder weet ik nog niets”, zei hij. “Als hij de komende dagen niet kan trainen en alleen moet herstellen, dan blijft hij hier. Op dat moment is dat scenario het meest aannemelijk.”

Klopp nam Wijnaldum een dag later niettemin op in zijn selectie. Wat de Nederlandse international precies mankeert, is nog niet bekend. Ook Rode Duivel Divock Origi reisde zondag mee naar Qatar, waar de winnaar van de Champions League woensdag aantreedt in de halve finales van het WK. De finale in Doha is zaterdag. Verdediger Dejan Lovren mist de wereldtitelstrijd vanwege een spierblessure, net als Joël Matip (knie) en Fabinho (enkel). (belga)