Bart De Wever haalt opnieuw uit naar Gwendolyn Rutten: “Ik heb beloofd dat ik hen federaal nooit zou laten vallen”

Het zit er nog steeds bovenarms op tussen N-VA en Open VLD. Bart De Wever verklaarde zondagmorgen in De Zevende Dag dat hij “niet meer on speaking terms” is met Gwendolyn Rutten. De Wever neemt Open VLD kwalijk dat het hem liet vallen in de federale regeringsonderhandelingen.

Bij de vorming van de Vlaamse regering met zijn er tussen N-VA, Open VLD en CD&V “afspraken gemaakt” over het federale niveau, verklaarde Bart De Wever in De Zevende Dag. “Ik heb hen gezegd dat als we federaal zouden onderhandelen, ik hen nooit zou laten vallen.” Dat Rutten dat toch gedaan heeft, leidt nog steeds tot een grote vertrouwensbreuk tussen haar en De Wever. “Ik zag dat ze gisteren op Instagram een prachtige foto van een paars-groene zeepbel heeft geplaatst. Daarmee geeft ze misschien aan dat paars-groen een zeepbel is? Het had ook de vorm van een hele grote nul.”