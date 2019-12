Het 24 jaar jongere ‘brein’ achter Boris Johnson, die de Britse premier onder de duim houdt: first girlfriend Carrie Symonds

Met een duimpje in de lucht liet Boris Johnson zich na zijn klinkende verkiezingsoverwinning fotograferen voor zijn ambtswoning. Aan zijn zijde een vrouw. Niet zijn vrouw, Johnson ligt immers in de clinch met zijn echtgenote. Maar wel zijn vriendin, de 24 jaar jongere Carrie Symonds. Deze first girlfriend zou het brein zijn achter de Britse premier, die tot over zijn oren voor Carrie zou zijn gevallen… ook al sneuvelt er al eens een servies tijdens een relationele ruzie.