Twee wagens overkop op E403 op amper enkele uren tijd

Lichtervelde - Zaterdagnacht gingen op de E403 twee wagens over kop. Omstreeks 4.30 uur belandde een Audi ondersteboven in de gracht en amper anderhalf uur later in de andere rijrichting ging nog een wagen over kop.

Het eerste ongeval gebeurde tussen Lichtervelde en Torhout. Aan het stuur van de wagen een 40-jarige man, die door het natte wegdek de controle over zijn wagen verloor. Naar verluidt kreeg hij een tik van een andere wagen. Hij en zijn partner belandden ondersteboven in de gracht naast de snelweg. Het koppel kon met hulp van de brandweer uiteindelijk hun Audi verlaten. Ze raakten lichtgewond en kregen ter plaatse de eerste zorgen toegediend. De wagen werd getakeld.

In de andere rijrichting gebeurde anderhalf uur later nog een ongeval ter hoogte van afrit Torhout, amper twee kilometer van de plaats waar de brokstukken van het vorig ongeval waren geruimd. Een donkerkleurige Audi met vier inzittenden raakte om nog onduidelijke reden van de baan af, knalde tegen een betonnen berm en ging over kop. De vier inzittenden raakten lichtgewond, maar konden zelf hun voertuig verlaten. Ze werden uit voorzorg naar het ziekenhuis afgevoerd.