‘Minimaal’ akkoord bereikt op klimaattop in Madrid: belangrijkste agendapunt doorgeschoven naar volgend jaar

Het heeft bijna twee dagen langer geduurd dan gepland, maar op de klimaattop in Madrid is er een minimaal akkoord bereikt. Zo mogelijk het belangrijkste agendapunt, waar twee weken lang over werd gedebatteerd, wordt echter doorgeschoven naar het cruciale 2020.

Het doel van de conferentie had alles te maken met de klimaattop in Parijs uit 2015. Toen is er afgesproken om de opwarming van de aarde te beperken tot 2 graden en indien mogelijk tot slechts 1,5 graden in vergelijking met pre-industriële tijden. Dat akkoord is geldig vanaf 2020. Tijdens de top in Madrid moesten daarom de laatste richtlijnen vastgelegd worden om die doelstellingen ook daadwerkelijk te bereiken. Tot nog toe leek er namelijk te weinig van terecht te komen.

‘Time for action’ luidde de slogan van de COP25, de top in Madrid, dan ook. Maar zo makkelijk ging het allemaal niet. De klimaatconferentie had vrijdag afgelopen moeten zijn, maar er waren nog te veel struikelblokken.

Foto: AFP

Koolstofmarkten

De slotverklaring van de conferentie is volgens observatoren vooral bijzonder vaag. Enkele van de meest heikele punten - zoals concrete nieuwe doelstellingen om de CO2-uitstoot te beperken - werden doorgeschoven naar de volgende VN-klimaattop in Glasgow.

De meest ambitieuze partijen aan tafel, zoals de Europese Unie, wilden in de slottekst opgenomen zien dat alle landen hun klimaatplannen moeten aanpassen en ambitieuzer moeten maken. Maar in de finale tekst staat alleen dat landen “hun best moeten doen” om minder broeikasgassen uit te stoten.

Foto: AFP

Regels voor de oprichting van een koolstofmarkt - waarop landen die te veel uitstoten krediet kunnen kopen bij landen die minder uitstoten - kwamen er niet. Ook over een schadevergoeding voor ontwikkelingslanden die nu al schade ondervinden van de klimaatopwarming, werd geen akkoord bereikt.

“Gegijzeld door grootste vervuilers”

De oproepen van de milieuorganisaties bleven dus onbeantwoord. Organisatie als Greenpeace en het Wereld Natuur Fonds zijn ontgoocheld over de uitkomst van de COP25. “De onderhandelingen werden gegijzeld door de grootste vervuilers”, aldus het WNF, dat de landen verwijt te weinig politieke wil te hebben om de klimaatverandering aan te pakken.

Klimaatactiviste Greta Thunberg liet zaterdag al weten weinig hoop te hebben op een bevredigende uitkomst. “Het lijkt erop dat de COP25 in Madrid in elkaar stort. De wetenschap is duidelijk, maar de wetenschap wordt genegeerd.”