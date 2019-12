Omar Govea ontbolstert aan de Gaverbeek

Zulte-Waregem leverde tegen STVV misschien wel zijn sterkste prestatie van het seizoen af. Het Waregemse collectief overklaste een te sterk gehavend STVV in elke line, maar middenvelder Omar Govea (23) eiste de hoofdrol op. De Mexicaan was alomtegenwoordig en kruidde zijn match met twee weergaloze doelpunten.

Hij is zo’n voetballer waarvoor je als toeschouwer makkelijk in zwijm valt. Technische bagage te over, maar ook hardwerkend voor de ploeg. Bovendien geeft zijn kleine gestalte en beugel hem een grote aaibaarheidsfactor. Als je Omar Govea zaterdagavond zag dartelen in het Regenboogstadion, is het onbegrijpelijk dat we niet al veel meer van hem gezien hebben.

De 23-jarige Mexicaan heeft echter al een hobbelig parcours afgelegd. Hij kwam als grote belofte van América zijn voetbalgeluk zoeken in het tweede elftal van FC Porto. Na tussenstations bij Moeskroen, opnieuw Porto en Antwerp, lijkt Govea nu eindelijk rust gevonden te hebben aan de Gaverbeek.

Met Damien Marcq en Ibrahima Seck in zijn rug kan Govea vrijer voetballen Foto: BELGA

Dit ‘thuisvoelen’ is niet onbelangrijk volgens zijn coach Francky Dury. “Omar is met Zulte-Waregem aan zijn derde ploeg in drie jaar tijd toe. Hij heeft het niet makkelijk gehad, ook door blessures en wat rode kaarten.” Een goedgemutste Dury gaf zelfs een filosofische draai aan zijn verklaring voor de ontbolstering van Govea. “Als je bijvoorbeeld ieder jaar van woning verandert, dan ga je ook eens een kast of zetel verplaatsen die niet op zijn optimale plek staat. Dat is een zoektocht die vaak lang kan duren, maar toch geraakt dit opgelost. Ik hoop dat Omar zijn ritme nu ook vasthoudt en kan bevestigen, want hij kan écht goed voetballen.”

De Berahino-factor

Tegen STVV kon Francky Dury opnieuw rekenen op sterkhouder Saido Berahino. De Burundese Brit bracht zijn coach wel in een lastig parket: bijna zorgde Berahino ervoor dat Govea naar de bank verhuisde. Toch looft Berahino de tactische aanpak van zijn coach: “Ik kom terug uit blessure en Govea speelt erg sterk de laatste tijd. De coach heeft het goed opgelost door Govea op de nummer 10 te laten staan en mij vanaf links te laten opereren”, duidde Berahino. “En je mag ook de rol van Damien Marcq niet vergeten: hij zorgt echt voor de balans op het middenveld.”

Dan hebben we het nog niet eens over Ibrahima Seck gehad. De boomlange middenvelder speelde een sterke partij en is bijzonder nuttig voor dit Zulte-Waregem. Samen met Marcq zorgt hij als waterdrager ervoor dat een creatieve speler als Govea beter tot zijn recht komt. Toen hij naast Seck in de driehoek moest postvatten, verzoop lichtgewicht Govea vaak in de duels. Met de herboren Marcq en een fitte Berahino erbij, heeft Essevee een middenveld dat niet zou misstaan in play-off 1. “De balrecuperaties van Marcq en Seck zijn cruciaal,” zegt de kleine Mexicaan. “Ik kan wat hoger spelen op die manier en kan zo beslissender zijn.”

En hoe. De doelpunten van Govea waren allebei pareltjes. STTV ligt Govea blijkbaar goed. Ook in de beker liet hij de Kanaries een toontje lager zingen met twee doelpunten. “Ik heb mijn ploeg wel gevonden, ja”, glundert de middenvelder achteraf. “Het is nochtans de eerste keer in mijn professionele carrière dat ik twee doelpunten in dezelfde wedstrijd scoor. Een hattrick zou het helemaal afgemaakt hebben, maar mijn poging werd nog in allerijl van de lijn gehaald. Toch is het resultaat het belangrijkste.” Daar heeft de Mexicaan gelijk in. Zulte-Waregem draait mooi mee in de top zes en kan stilaan van de play-offs beginnen dromen. Essevee gaat met vertrouwen het Brugse tweeluik in de competitie tegemoet. Zaterdag wacht Cercle, de week erop grote broer Club Brugge.