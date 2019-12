Nieuw drama voor Anderlecht: Yari Verschaeren afgevoerd met draagberrie na afgrijselijke enkelblessure

Anderlecht blijft de pech opstapelen. Tijdens de wedstrijd tegen Standard liep Yari Verschaeren in de 55e minuut een ernstige enkelblessure op. De 17-jarige middenvelder van Anderlecht sloeg zijn voet om en moest even later het veld verlaten op een draagberrie. Het is voorlopig nog wachten op meer nieuws over de ernst van de blessure.

Het incident met Verschaeren gebeurde in een duel met Standard-speler Lavalée maar die beging geen overtreding: het goudhaantje van Anderlecht sloeg zelf zijn voet om. Het waren afgrijselijke beelden, het is nu (bang) afwachten wat de ernst is van de blessure...

