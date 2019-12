Reacties op overlijden Panamarenko: “Een hoogvlieger die we niet snel zullen vergeten”

Het overlijden van Panamarenko beroert veel mensen. “Een hoogvlieger die we niet snel zullen vergeten”, noemt Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) hem bijvoorbeeld op Twitter.

Jambon, ook minister van Cultuur in zijn regering, eert de overleden Panamarenko, in het echte leven Henri Van Herwegen, als “een van onze meest markante beeldende kunstenaars”. “Een hoogvlieger die we niet snel zullen vergeten”, schrijft Jambon op Twitter.

Zijn voorganger op Cultuur in de Vlaamse regering, Sven Gatz (Open VLD), herdenkt Panamarenko als “krachtpatser der verbeelding, poëet van al wat (niet) vliegen, varen, rijden kon”.

Minister Benjamin Dalle (CD&V) zegt eveneens dat Vlaanderen een van zijn grootste kunstenaars verliest. “Panamarenko vliegt de eeuwigheid tegemoet”, klinkt het. “Sterkte aan zijn familie en vrienden.”

Eenzelfde reactie bij collega-minister Matthias Diependaele (N-VA). “Waarschijnlijk de meest fantasierijke geest die de Vlaamse kunstenaarswereld ooit kende.”