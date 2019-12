Geen Arsenal-City op de Chinese televisie door Mesut Ozil

Bizar: Mesut Ozil heeft er eigenhandig voor gezorgd dat de Chinese staatstelevisie CCTV de wedstrijd tussen Arsenal en Manchester City niet zal uitzenden. Een uitspraak over de situatie van de Oeigoerse moslims in China op social media was de boosdoener.

De Duitse middenvelder met Turkse roots liet zich op sociale media nogal kritisch uit over de behandeling van Oeigoerse moslims in China. Ozil, zelf een overtuigde moslim, vindt dat de Chinese overheid de Oeigoerse minderheid mishandelt in de zogenaamde ‘trainingskampen’. Ook stelt de speler van Arsenal in vraag waarom een reactie vanuit de moslimwereld zelf uitblijft. Arsenal distantieerde zich snel van de uitspraken van zijn speler, omdat “een voetbalclub altijd zijn apolitieke karakter moet behouden. CCTV gaf geen gehoor aan de excuses van Arsenal en zond dan maar Wolverhampton - Tottenham uit. Met Leander Dendoncker bij de Wolves en Jan Vertonghen en Toby Alderweireld bij de bezoekers, stonden 3 Rode Duivels de hele wedstrijd op het veld.

De post op Instagram: