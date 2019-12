Jan Vertonghen is de held bij Tottenham, nieuwste sensatie redt punt voor Manchester United

Jan Vertonghen heeft in de 91ste minuut een punt uit de brand gesleept voor Tottenham. De Spurs stevenden op bezoek bij Wolverhampton af op een punt, maar de Rode Duivel verloste de Londenaars in het absolute slot. Minder verlossing bij Manchester United, dat tevreden moest zijn met een punt dankzij de nieuwste sensatie Mason Greenwood.

Voor Manchester United en Tottenham is het een rotseizoen. Beiden speelden zondag tegen ploegen die lager dan hen stonden in de klassering, maar een zekerheidje op drie punten is dat allang niet meer voor de topclubs. Manchester United ontving in het eigen Old Trafford Everton, dat onlangs zijn coach ontsloeg na een zeer matig seizoensbegin. Scoren was één van hun manco’s, want met negentien doelpunten in zestien duels win je niet al te veel wedstrijden. Gelukkig hielp Man U zondag de Toffees een handje. Twee Everton-spelers doken naar de eerste paal, maar gingen onder de bal door. Die belandde pardoes voor de voeten van Victor Lindelöf, die de 0-1 ongelukkig in eigen doel verwerkte.

Een dolblije ‘caretaker’ Duncan Ferguson bij de goal van Everton. Foto: AFP

Ole Gunnar Solskjaer mag dan een verbrand achterwerk hebben van die ‘hot seat’ waarop hij al weken zit; hij blijft wel trouw aan het brengen van jonge talenten uit de academie. Mason Greenwood werd met nog een halfuur te gaan ingebracht. De 17-jarige spits verving Jesse Lingard, nog zo’n jeugdspeler van The Mancunians. Met nog een klein kwartiertje te gaan toonde Greenwood zijn potentieel. Hij kwam goed naar binnen om de bal te vragen aan de rand van de zestien, kapte snel naar zijn goede voet en versloeg de doelman in zijn korte hoek. Manchester United leefde opnieuw, dankzij een tiener.

Foto: AFP

Bij Everton was voordien ook een tiener ingevallen. Moise Kean testte nog eens de vuisten van David De Gea, maar kon verder geen potten breken. Man U en Everton deelden de punten op Old Trafford, andermaal geen overwinning toch voor de Red Devils. Door het puntje blijft Manchester United wel op de zesde plaats. Everton staat zestiende met amper drie punten boven de degradatiestreep.

Tottenham moest op bezoek bij het Wolverhampton van Leander Dendoncker, opnieuw in de driemansverdediging van coach Nuno Espirito Santo geposteerd. Hij moest lijdzaam toezien hoe Lucas Moura na acht minuten de 0-1 keihard in het dak van het doel pegelde.

Zoals zo vaak dit seizoen ging het bij Tottenham toch weer fout. Adama Traoré scoordede gelijkmaker voor The Wolves. Een keiharde streep was het, maar het wijken van de verdediging van de Spurs zorgde ervoor dat de Spanjaard van Malinese afkomst alle tijd had om aan te leggen. Eric Dier en Raul Jimenez mochten beiden een assist opschrijven zondag, maar eigenlijk hadden ze daar amper aandeel in. Heung Min Son mocht ook een assist bijschrijven, pas in de 91ste minuut. Toen legde hij een bal panklaar op de knikker van Jan Vertonghen, die de 1-2 mooi in doel kopte. Tottenham staat daardoor op de vijfde plaats met 26 punten.