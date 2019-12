Zowel Standard als Anderlecht ontgoocheld na gelijkspel: “Wat kun je nog meer doen in een wedstrijd als deze?”

Standard en Anderlecht speelden op de negentiende speeldag 1-1 gelijk. Een score dat beide coaches ontevreden stelde, zo bleek achteraf.

De eerste helft was een beetje doorzitten voor de neutrale voetbalkijker, besefte ook Anderlecht-coach Franky Vercauteren. “De eerste helft was er eentje zonder spektakel. Offensief creëerden beide ploegen weinig, tot Standard in het slot nog enkele kansen kreeg en uiteindelijk scoorde. De tweede helft hebben we wel geantwoord.”

Na het doelpunt van Kemar Roofe had Anderlecht de ambitie om door te zetten naar een voorsprong, maar dat mislukte. “Als je met tien man valt, valt die situatie in het water.”

Foto: BELGA

“Standard begon ook steeds meer lange ballen te spelen, maar dat is normaal in hun situatie. Het inbrengen van Adrien Trebel bracht meer evenwicht in het middenveld. Je kan wel drie of vier aanvallers opstellen, maar dat komt het spel niet altijd ten goede. Nu was er meer balvastheid. We hebben er nog alles aan gedaan om meer dan een punt te pakken, waar we weten dat Standard op bepaalde vlakken beter is dan ons. Het is dan ook een ontgoocheling voor ons, want we waren naar hier gekomen voor meer.”

Preud’homme: “Niet beloond vandaag”

Een opvallend rustige Michel Preud’homme na afloop van het gelijkspel. Tijdens de wedstrijd en bij de rust was hij nog zijn explosieve zelve, maar voor de camera’s was hij zijn emoties de baas. Een gevolg van de commentaren op zijn uitleg vorige week over de rode kaarten van zijn team?

“Wat kun je nog meer doen in een wedstrijd als deze?”, vroeg de Standard-coach zich af. “Enkel scoren. Oké, er zijn verzachtende omstandigheden, want het veld werkte echt niet mee. We creëerden veel, maar werden niet beloond. Anderlecht kreeg zelf amper kansen, toch?”

Foto: BELGA

Anderlecht afschrijven wil Preud’homme niet doen. “Ik heb nooit gezegd dat Anderlecht een slechte ploeg is. Ze hebben goede spelers. Maar vandaag moeten we gewoon veel meer scoren. We hebben dan wel veel spelers op kant, maar toch vonden we in ons spelsysteem vaak de oplossingen. Maar dan gaat een bal nipt naast of redt een doelman uitstekend. Dat we 1 op 6 halen tegen Anderlecht? Daar ben ik niet mee bezig. We verdienden vandaag gewoon de drie punten.”

