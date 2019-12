Frank Verhulst uit Sint-Eloois-Vijve zakte ineen tijdens een voetbalwedstrijd. Dankzij een verpleegster en een AED-toestel in de zaal werd hij gelukkig gereanimeerd.

De feiten speelden zich donderdagavond af in sporthal De Vlaschaard in Sint-Baafs-Vijve. Frank Verhulst (60), een voetballer uit Sint-Eloois-Vijve bij Waregem, moest er gereanimeerd worden. Verhulst is ...