Inbrekers aan de haal met enveloppen vol nieuwjaarscentjes van 93-jarige opa

Brugge - Inbrekers hebben zaterdag toegeslagen in de woning van een 93-jarige man uit Assebroek. Het slachtoffer stelde de feiten zelf vast toen hij thuiskwam. De enveloppen met nieuwjaarscentjes voor zijn kinderen en kleinkinderen bleken verdwenen.

De 93-jarige H.F. uit de ‘s-Heer Boudewijnsburg in Assebroek kon zijn ogen niet geloven toen hij zaterdagavond omstreeks 21 uur thuiskwam. De huisraad van zijn woning was van beneden tot boven overhoop gegooid. Het werk van inbrekers, bleek al snel.

De daders namen onder meer vier enveloppen met geld mee. “Die had mijn opa klaargelegd als nieuwjaarsgeschenk voor zijn kinderen en kleinkinderen”, verduidelijkt de kleindochter van het slachtoffer. “Veel erger is dat ook de trouwring van mijn overleden grootmoeder verdwenen is. Die heeft uiteraard een grote emotionele waarde voor mijn grootvader, die al drie jaar weduwnaar is.”

Enorm geschrokken

“Hij is enorm geschrokken toen hij thuiskwam”, zo vertelt de kleindochter nog. “Hij is nog zeer kwiek voor zijn leeftijd, maar voor hetzelfde geld kreeg hij iets aan het hart, door de shock.”

Toen de de ravage vaststelde, heeft hij meteen zijn kinderen gebeld. Vervolgens werd ook de politie erbij gehaald.

Volgens de kleindochter wordt de buurt van de ‘s-Heer Boudewijnsburg wel vaker geviseerd door inbrekers. “Zeker de laatste tijd”, zucht ze. “Toen ik vernam dat er ingebroken werd bij mijn opa, heb ik mijn ouders meteen gevraagd om ook in onze woning een kijkje te gaan nemen. Wij wonen namelijk in dezelfde straat als mijn grootvader, maar waren op het moment dat hij thuiskwam aan het werk in onze zaak. Gelukkig vielen er bij mijn weten niet meer inbraakslachtoffers.”

Hoe laat de inbrekers precies toesloegen bij H.F. wordt momenteel onderzocht. “Het moet ergens tussen de middag en 21 uur gebeurd zijn. Zijn buren hebben, tot hun frustratie, helemaal niets gemerkt.