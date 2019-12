Bestuurder beleeft schrik van zijn leven: plank komt los door hevige rukwinden en doorboort auto

Halle - Het heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag en zaterdagnamiddag stevig gestormd in het Pajottenland. Een bestuurder kwam er met de schrik vrij toen een losgekomen plank zijn auto doorboorde.

Net buiten het stadscentrum van Halle liep zaterdag in de late namiddag, om 16.30 uur, een wagen schade op. Op een bouwwerf op de hoek van de Brusselsesteenweg en de Robert Lariellestraat, waar momenteel appartementen worden gebouwd, was een meterslange plank losgekomen en gaan vliegen. De plank doorboorde een voertuig dat net voorbijreed. De plank stak in de zijdeur rechts vooraan, vlak aan de zijspiegel. De zijruit barstte, de bestuurder kwam er gelukkig met de schrik vanaf. De brandweer beveiligde de rest van de werf om verdere ongelukken te voorkomen.

Niet eerste incident op werf

Het is overigens niet het eerste incident op de werf. Bij afbraakwerken in maart vorig jaar kwam een muur op de openbare weg terecht en raakte een verkeerslicht bedolven onder de brokstukken. En enkele weken geleden zou er een afvoerbuis zijn beland op het dak van een wagen die stilstond aan het rode verkeerslicht.