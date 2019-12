Het duo dat Anderlecht rechthield in Luik: “We speelden als mannen in plaats van als kindjes”

Met tien man een punt uit de brand slepen op Standard. Het is weinigen gegeven, maar Anderlecht slaagde er zondag wel in. Met dank aan sterkhouders Elias Cobbaut en Hendrik Van Crombrugge.

“Ik heb veel werk gehad op flankvoorzetten”, aldus Cobbaut. “Opbouwend kon het wat beter, maar je weet dat dat op zo’n slecht veld moeilijk zou gaan. Of we nu meer risico’s mijden? Ik denk dat je niet anders kon. Je moest bij elke bal volledig geconcentreerd zijn. Dit veld staat zeker in de top drie met slechtste velden waarop ik ooit al speelde in België.”

Volgens Cobbaut put paars-wit vertrouwen uit de prestatie in Luik. “Uiteindelijk zijn we blij met dat punt gezien het wedstrijdverloop”, klinkt het. “In de eerste helft vonden we moeilijk oplossingen. We hebben dat bij de rust gecorrigeerd en scoren, maar dan valt die rode kaart. Dan weet je dat ze alle troeven op tafel gaan leggen, maar we hebben goed standgehouden. Op die tweede helft kunnen we voortbouwen. We hebben gespeeld als mannen en niet meer als kindjes.”

Donderdag volgt de bekermatch tegen Club Brugge, zondag een thuiswedstrijd tegen Genk. “We weten dat we voor een moeilijke opdracht staan. We bekijken het wedstrijd per wedstrijd. Donderdag de match van het jaar? Het is zeker een héél, héél belangrijke (lacht). Ik denk dat het klassement niet liegt. Iedereen ziet waar Club Brugge staat. Maar dit zijn de leuke wedstrijden om te spelen: strijden voor je club.”

Van Crombrugge: “Tot mijn enkels in de modder”

“Het hele collectief verdient een pluim”, aldus doelman Van Crombrugge. “Je komt achter op Standard, valt ook nog eens met tien, dat zijn geen evidente situaties. Elias was sterk. Hij bewees voor mij nog eens dat hij zijn selectie voor de nationale ploeg dubbel en dik waard is. Hij zorgde er mee voor dat Avenatti niet in de wedstrijd zat en de lange ballen van Standard weinig succes opleverden.”

Van Crombrugge ziet dat de verdediging goed evolueert. “Eigenlijk al sinds ik bij Anderlecht ben. Elias en Marco (Kana, nvdr.) vinden mekaar en die verstandhouding helpt ons. Als je met tien valt op Sclessin, weet je dat het pompen of verzuipen wordt. Maar we hebben al bij al goed standgehouden. Er gaan weer veel mensen zeggen dat Anderlecht is afgestapt van zijn spel, maar op dit veld viel er weinig te voetballen. Dat is de reden waarom we weinig risico’s namen. In de tweede helft stond ik echt tot mijn enkels in de modder.”

Over de fase met Maxime Lestienne, die geel kreeg voor een schwalbe: “Ik raak hem wel, maar er is zo veel contact in de box. Dat was absoluut geen strafschop.”

