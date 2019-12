Jeugdhuis moet evenement voor het goede doel stopzetten na klachten van buren (en houdt er drie GAS-boetes aan over)

Aalst - Het evenement van jeugdhuis Jome in de Aalsterse deelgemeente Gijzegem voor ‘De Warmste Week’ is in mineur geëindigd. Na tal van burenklachten over lawaai moest het feest stopgezet worden en kregen de organisatoren zelfs drie GAS-boetes.

Na een succesvolle eerste editie vorig jaar waren de jongeren van jeugdhuis Jome, gevestigd in gemeenschapscentrum Dendergalm in Gijzegem, erop gebrand om voorbije zaterdag nog beter te doen. “We wilden de opbrengst van 1.300 euro verdubbelen”, klonk het.

Studio Brussel-dj Gunther D werd de headliner, maar die moest uiteindelijk zijn set stopzetten voor hij goed en wel begonnen was. De politie klopte rond 23.15 uur de eerste keer aan na een resem klachten van buurtbewoners. Om 1 uur ’s nachts, een uur voor het feest volgens de vergunning moest eindigen, werd alles uiteindelijk volledig stilgelegd.

“De agenten hebben er alles aan gedaan opdat we het zo lang mogelijk konden rekken, maar het was tevergeefs: zelfs als de muziek afstond, gingen de decibels hoger dan 85 omdat er zoveel volk was”, vertelt Brecht Smekens (20) van jeugdhuis Jome. “We waren met al onze papieren in orde en mochten eigenlijk tot 95 decibel gaan, maar omdat de klachten bleven komen - volgens wat we van de agenten hoorden, waren het er tussen de vijftig en zestig -, vroeg de politie een niveau lager te gaan.”

Verbouwereerd

De jongeren bleven verbouwereerd achter. “Na het stopzetten van de muziek zijn er enkelen beginnen te zingen, waardoor ook hiervoor boetes volgden, naast die eerste voor geluidsoverlast. We zijn geschrokken van het hoge aantal oproepen, maar tegelijk waren ook veel buren aanwezig die ons een hart onder de riem staken”, zegt Smekens. “Een vrouw die op amper 500 meter woont, kwam ons vanmorgen (zondagochtend, nvdr) een gulle gift schenken: volgens haar was het luid, maar niet overdreven.”

“Natuurlijk hebben we hiervoor een traan gelaten”, zegt hij. “Een evenement puur voor het jeugdhuis zelf, hadden we zonder problemen willen stopzetten. Maar dit was voor Levensvreugde. We gaan ondanks alles - we hebben ook stormschade aan twee tenten - proberen om met de spaarcenten van het jeugdhuis en met de steunkaarten toch zo veel mogelijk te schenken.”