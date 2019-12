Zaakvoerder begrijpt er niets van: beresterke 'vandaal' blokkeert ingang kantoor met loodzware steenbrokken en wegsignalisatie

Tielt - De ingang van het KBC-verzekeringskantoor in de Hoogstraat in Tielt werd vrijdagnacht gebarricadeerd met wegsignalisatie en zware steenbrokken.

“Ik werd zaterdag gebeld door een buur, die me liet weten dat iemand ’s nachts rond 2 uur signalisatiemateriaal en loodzware betonstenen, afkomstig van de nutswerken in de Hoogstraat, naar de ingang van ons kantoor had gesjouwd”, zegt zaakvoerder Hubert Lanckriet.

De buur in kwestie zag alles gebeuren en beweert dat er maar één persoon aan het werk was. Hij maakte foto’s, maar de dader is niet herkenbaar omdat hij een kap over het hoofd droeg. “Bijna niet te geloven hoe die kerel dat voor elkaar kreeg, want ik kan die stenen echt niet van de grond krijgen”, zegt Hubert.

Via nooduitgang

Hij belde de politie, die hem doorverwees naar de aannemer voor de verwijdering van het materiaal. “Als die niet tijdig in actie kan schieten, kunnen we maandag niet de hoofdingang gebruiken. Gelukkig is er een nooduitgang”, zegt Hubert.

Het ergste vindt de man nog dat het wegnemen van de signalisatie van haar vaste plek veel gevaren inhoudt voor weggebruikers. “Ze geeft diepe putten in het wegdek aan. Mocht de hele kwestie tot ernstige ongevallen leiden, zou dat nog veel erger zijn dan de weinige schade aan ons kantoor.”