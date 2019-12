Emmanuel Dennis pakt uit met wereldgoal à la Luis Suarez: “Ik zag zijn hakje en droomde ervan ooit hetzelfde te doen”

Club Brugge schoot zondagavond als een komeet uit de startblokken tegen KV Mechelen. Percy Tau bracht de thuisploeg al snel op voorsprong, maar hét hoogtepunt van de eerste helft was weggelegd voor Emmanuel Dennis. De aalvlugge Nigeriaan verbaasde vriend en vijand met een fantastisch hakdoelpunt. Nu al dé goal van het seizoen?

Dennis dankte de voetbalgoden na zijn doelpunt. Foto: Photo News

De troepen van Philippe Clement grepen Malinwa meteen bij de keel in de eerste helft. Na een resem kansen tikte Percy Tau op assist van Ruud Vormer de 1-0 binnen. Twee minuten later was het opnieuw prijs: deze keer zorgde Tau voor de assist, Dennis werkte af met een geniale hakbal. De vlag van de lijnrechter ging eerst nog omhoog voor vermeend buitenspel, maar de VAR keurde het doelpunt uiteindelijk terecht goed.

Het doelpunt van Dennis doet denken aan dat van Luis Suarez tegen Real Mallorca een dikke week geleden. “Ik heb dat doelpunt van Suarez gezien en vond het fantastisch”, reageerde Dennis tijdens de rust. “Ik heb de goal daarna nog meermaals herbekeken en droomde dat ik ooit hetzelfde kon doen. Ik ben heel gelukkig dat dat mij vandaag gelukt is.”

GO-LA-ZO | Dit is een van de mooiste doelpunten met de hak aller tijden! 😍



️⃣-️⃣ #BarçaRCDMallorca 🇪🇸 pic.twitter.com/MfyC9xSmkd — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) December 7, 2019

Dennis zelf was door het dolle heen na zijn doelpunt en vierde uitbundig met zijn teamgenoten:

Foto: BELGA

Foto: BELGA

Foto: Photo News