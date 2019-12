Gevluchte chauffeur had gedronken en drugs gebruikt én blijft opgesloten

Vorselaar - De onderzoeksrechter heeft zondagavond beslist om Jonas F. (21) onder aanhoudingsmandaat te plaatsen. Hij vluchtte vrijdagnacht na de aanrijding in Vorselaar met slachtoffer Ian Goormans (16) huiswaarts. “Samen met zijn ouders heeft hij ’s middags de politie gebeld, ook al wist hij naar eigen zeggen niet dat hij iemand had aangereden”, zegt zijn advocaat.

“Ja, hij heeft vluchtmisdrijf gepleegd.” Advocaat Bart Vosters ontkent niet wat niet te ontkennen valt. Zijn cliënt Jonas F. (21) stopte vrijdagnacht niet toen hij “iets” aanreed op weg naar huis in Grobbendonk. “Hij is in bed gekropen, waarna zijn ouders de schade aan de wagen hebben vastgesteld en hem uit bed hebben gehaald”, vertelt hij. “Wat later hebben ze, met zijn goedkeuring, de politie gebeld.”

Vosters was niet bij het politieverhoor en zegt niet te weten hoe dronken en hoe onder invloed zijn jonge cliënt was op het moment van de feiten. “Dat zal verder onderzoek moeten uitwijzen. Het klopt wel dat hij met zijn voorlopig rijbewijs in principe niet de baan op mocht. Ik kan melden dat hij alleen in de auto zat op het moment van de jammerlijke feiten.”

Ouders schrijven open brief

De nachtelijke aanrijding op de slecht verlichte weg kostte het leven aan Ian Goormans (16), een jongen uit de buurt. Een buurtbewoner zag hem zaterdagochtend levenloos in de gracht liggen, omgeven door brokstukken van een fiets én een auto. Hij stond gekend in de streek als talentvol motorcrosser. In een open brief vragen zijn ouders dat de jonge dader de strengst mogelijke straf krijgt en begeleid wordt voor zijn alcohol- en drugsproblematiek.

Officieel aangehouden

Zondagavond verscheen de jongeman voor de Antwerpse onderzoeksrechter. Die besloot hem officieel aan te houden. Vrijdag verschijnt hij voor de raadkamer, die hem kan vrijlaten of hem dertig extra dagen in de cel kan houden. “Tegen vrijdag hopen wij het dossier te kunnen lezen”, zegt Vosters. “Pas als we écht zicht krijgen op de precieze omstandigheden, kan ik meer info geven. Zeker is dat hij oprecht spijt heeft van wat er is gebeurd.”