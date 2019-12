Na de vreselijke beelden: horrorblessure Yari Verschaeren “zou nog kunnen meevallen”

Het zag er vreselijk uit. De enkel van Yari Verschaeren (18) sloeg om alsof zijn voet afbrak en even werd er gevreesd dat zijn seizoen (en EK-droom) voorbij waren. Toch was er na de match weer wat hoop. De dokters denken dat hij “slechts twee enkelligamenten scheurde” en “maar” vier tot zes weken zou out zijn. Vandaag ondergaat het Anderlecht-talent wel pas een definitieve scan.

In een erg zware match tegen Standard was Yari Verschaeren een lichtpuntje bij Anderlecht. De tiener stond weer in de basis en nam veel initiatief. Zo ook in de 61ste minuut. Hij rukte op en wilde een pass geven op volle snelheid. Standard-speler Dimitri Lavalé raakte hem even en op een archislecht veld sloeg Verschaeren zijn enkel om. Wie de beelden zag, keek verschrikt weg. “Ik ben geen dokter, maar het ziet er niet goed uit”, aldus RSCA-coach Frank Vercauteren. “Wellicht geen breuk, maar wel afgescheurde ligamenten of iets aan de achillespees. Morgen (vandaag, nvdr) wordt een scan genomen, maar we zijn Yari weken kwijt.”

Dat is dan nog de beste diagnose, want bij een enkelbreuk kan zijn seizoen voorbij zijn en mag hij het EK 2020 op zijn buik schrijven. Dat was trouwens de eerste vrees van de dokters. Ze wilden Verschaeren meteen naar het ziekenhuis brengen, maar na verder onderzoek bleef hij toch in het stadion en hinkelde hij achteraf op twee krukken naar de bus.

Broer Mattias Verschaeren: “Al voor de herhaling in slow motion wisten we dat het ernstig was.” Foto: Photo News

Ondertussen was het bang wachten op nieuws voor de familie. “Al voor de herhaling in slow motion wisten we dat het ernstig was”, zegt broer Matthias Verschaeren. “Yari is geen speler die zomaar blijft liggen en we vreesden voor een maandenlange revalidatie. Gelukkig kregen we daarna hoopgevend nieuws. Twee van zijn drie ligamenten zouden gescheurd zijn en dan kan Yari na 4 tot 6 weken weer voetballen. Mijn broer zal zijn revalidatie zeer serieus nemen én als zijn beste vriend zal ik hem daarin steunen.”

Vrijwel meteen werd met de vinger gewezen naar de erbarmelijke staat van het veld in Luik maar daar was Vercauteren het niet mee eens. “Het is niet de schuld van het terrein noch van een tegenstrever. Op het moment dat Yari landt, kan hij geen tegengewicht zetten. Dat is pech.”

Wie tegen Club?

Hoe dan ook is de blessure slecht nieuws voor Anderlecht. Donderdag wacht de levensbelangrijke bekermatch tegen Club Brugge en er zijn nu al (te) veel spelers die geblesseerd of onzeker zijn (Kompany, Chadli,…). “Onze lijst met blessures wordt lang”, besloot Vercauteren. “En wanneer die jongens een comeback maken, is vaak heel moeilijk in te schatten.”

Tegen Standard bracht Vercauteren Trebel in de ploeg om Verschaeren te vervangen. Heeft deze nieuwe blessure dan ook een invloed op Trebel zijn toekomst en zijn transfer? Het is toch nog even afwachten wat de definitieve diagnose zal zijn vandaag.