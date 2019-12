Waarom Anderlecht de schijn ophoudt voor het bekerduel “op leven en dood” tegen Club Brugge

In het klassement zijn ze er geen bal mee en hun Current Impact Score (CIS) zal niet verhoogd zijn, maar met tien man alsnog 1-1 spelen op Standard gaf de ‘moral’ toch een boost. Anderlecht hoopt zo klaar te zijn voor de bekermatch van donderdag tegen Club Brugge, want dat duel moet het seizoen redden. Op leven en dood. Voorlopig kan paars-wit de schijn nog enigszins hoog houden.

Marc (de initiator) zat op de tribune. Vincent (de inspirator) was toch nog geblesseerd en zat ergens in een verborgen hoekje van Sclessin te bellen naar de bank. In de open brief die Anderlecht vorige ...