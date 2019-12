“Zo word je dus geen kampioen”: vermoeid Standard blijft in hetzelfde bedje ziek

Voor de poorten van de hel, daar ergens haalde Anderlecht zijn punt weg op Sclessin. De Clasico was een veldslag, die Standard altijd had moeten winnen, maar opnieuw waren de Rouches niet efficiënt genoeg. 1-1 was het verdict. “Week na week hetzelfde scenario”, verzuchtten de Luikenaars. Nee, zo word je geen kampioen.

Standard-Anderlecht was een match die niet verder van de afgelikte CIS-datavoetbalideeën van Manchester City had kunnen staan. Lees: geen duel voor fijnproevers. Dat had zijn redenen. Er was dat barslechte ...