Igor De Camargo blijft gecharmeerd door Club: “Woorden van Clement doen me deugd”

Igor De Camargo in duel met Thibault Vlietinck. Foto: Isosport

Igor De Camargo kon de netten in Jan Breydel niet doen trillen en was na afloop ontgoocheld over het niet opvolgen van de afspraken en het gebrek aan lef van zijn team.

“Je traint een hele week op bepaalde zaken, maakt afspraken en tijdens de wedstrijd leef je die niet na. Waarop ik doel? We moesten voor rust gedaan hebben wat we erna deden. Als je zo laag gaat spelen, kan je geen kansen bij elkaar voetballen. We moesten van bij de start meer lef getoond hebben. Het grootser zien.”

De Camargo kreeg vooraf wel nog lof van Philippe Clement, die hem als een interessant profiel bestempelde. “Dat bewijst dat hij me als complementair ziet met zijn huidige spelers. Zijn woorden doen me uiteraard deugd.”