Dader deelde foto van schade, terwijl Ian (16) dood in gracht lag: “Door hem zitten we in een nachtmerrie”

Jonas F. (21) had geen geldig rijbewijs, had stevig gedronken én drugs gebruikt toen hij vrijdagnacht in Vorselaar Ian Goormans (16) van de fiets reed. De ochtend na zijn vlucht postte hij nog een foto online van de beschadigde auto. Zondagavond werd hij officieel aangehouden. “Hij kan niet zwaar genoeg gestraft worden”, reageren de ouders van Ian.

“Ian was een lieve,warme jongen die zichtbaar gelukkig was. Hij had zijn plek gevonden en genoot van de kleine dingen: poolen met vrienden, Fortnite spelen. Hij zat in zijn laatste jaar elektromechanica ...