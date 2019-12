Onze analist Gert Verheyen overschouwt de winnaars en verliezers van de speeldag. Hij heeft het onder meer over de centrale as bij Standard, de rol van Berge bij Genk en de bedroevende prestaties van Coopman (Antwerp) en Boya (Moeskroen).

Boya is Busquets niet

Of het aan de slechte staat van het veld lag, is moeilijk in te schatten. Maar Frank Boya van Moeskroen grossierde op Kortrijk in balverlies, slechte passes en een beperkte recuperatie ...