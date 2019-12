Thibaut Courtois sleept met cruciale kopbal (!) punt uit de brand voor Real Madrid

Thibaut Courtois heeft een hoofdrol opgeëist in het 1-1 gelijkspel van Real Madrid tegen Valencia zondagavond. De doelman kwam in de 94ste minuut mee en kopte met een rake nekslag pal op doelman Jaume Doménech. Uit de verwarring die ontstond scoorde Karim Benzema de cruciale gelijkmaker.

Bijna ging Courtois Sinan Bolat achterna, die tien jaar geleden in de Europa League-voorronde scoorde tegen AZ. De kopbal van Courtois was cruciaal, want zorgde voor de nodige verwarring waarin Benzema kon profiteren. In de eerste helft blonk Courtois ook al uit met een prachtige redding.

Carlos Soler had Valencia op voorsprong gebracht, waardoor Real Madrid de leiding in La Liga dreigde te verliezen aan FC Barcelona.

Benzema maakt gelijk in de allerlaatste seconden van de wedstrijd!



1️⃣-1️⃣ #ValenciaRealMadrid

De rivalen staan nu samen aan de leiding met 35 punten, Valencia kruipt langzaam uit het dal en staan achtste.