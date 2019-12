Kritiek op minister Beke: zelfs de Zelfmoordlijn krijgt minder geld

In de besparingen zou de preventieve gezondheidszorg niet getroffen worden, beloofde minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) eerder. Toch bespaart Beke vanaf 1 januari juist daar. “Terwijl elke geïnvesteerde euro in preventie toch terugverdiend wordt in de sociale zekerheid”, zegt Vlaams Parlementslid Maxim Veys (SP.A).

Minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) snoeit in de subsidies voor partnerorganisaties die werken rond preventief gezondheidsbeleid. Dat blijkt uit de cijfers die vrijdag goedgekeurd werden door de Vlaamse regering. Organisaties als Sensoa, de Zelfmoordlijn, het Vlaams Instituut Gezond Leven, het VAD (Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs) en het Instituut voor Tropische Geneeskunde zien vanaf 1 januari een deel van hun middelen geschrapt. Beke ontziet wel een aantal organisaties: niet iedereen moet 6 procent inleveren, sommigen – zoals de Zelfmoordlijn – ‘slechts’ 1,3 procent.

Stevig regeerakkoord

Een van de grootste slachtoffers is het Vlaams Instituut Gezond Leven, dat het vanaf nieuwjaar met zo’n 320.000 euro minder moet doen. “We wisten dat we zouden moeten besparen, maar een officieel schrijven hebben we nog niet ontvangen”, zegt directeur Linda De Boeck. “Maar als ik de cijfers bekijk, moeten we onze jaarplanning toch bijsturen. Het is onvermijdelijk dat we nieuwe projecten niet meer kunnen opstarten. Zo lag er een concreet plan klaar rond geestelijke gezondheid in de scholen, maar dat wordt nu geschrapt.”

Nochtans keek de sector uit naar de samenwerking met Beke. “Voor het eerst was er een stevig regeerakkoord en een mooi uitgewerkte beleidsnota die voor een groot stuk tegemoet kwam aan onze vragen. Maar we krijgen er wel minder geld voor dan vijf jaar geleden. Hoe kan je dat rijmen?” vraagt De Boeck zich af. “Preventie is nu al ondergefinancierd in Vlaanderen, we scoren al beduidend lager dan het Europese gemiddelde. Dat daar nu nog in geschrapt wordt, begrijp ik niet.”

“Ronduit gevaarlijk”

Ook vanuit politieke hoek is er onbegrip. “Besparen op Sensoa op een moment dat het aantal chlamydia-, syfilis- en gonorroebesmettingen stijgt, is fundamenteel verkeerd”, zegt Vlaams Parlementslid Maxim Veys (SP.A). Zijn partijgenote Freya Van den Bossche treedt hem bij: “Besparen op de Zelfmoordlijn, kankerscreening en het VAD is ronduit gevaarlijk. Hoe haalt minister Beke het in zijn hoofd?”

“Vlaanderen geeft al zeer weinig uit aan preventie, terwijl elke geïnvesteerde euro toch terugverdiend wordt in de sociale zekerheid”, zegt Maxim Veys. “Ik hoop dat dit geen toevallige beleidskeuze is om het federaal niveau op kosten te jagen. Dit beleid is slecht voor de Vlaming vandaag, maar vooral voor de Vlaming morgen. Deze regering heeft haar prioriteiten echt niet op een rijtje.”