Besmet vlees op nippertje uit voedselketen gehaald: inspecteur Voedselagentschap kon voedselramp net vermijden

Schoten -

Een inspecteur van het Federaal Voedselagentschap FAVV heeft in 2017 een voedselramp vermeden, zo blijkt uit gelekte Spaanse documenten. Hij ontdekte de levensgevaarlijke listeriabacterie in 3,4 ton Spaans vlees. Dat kwam van een fabriek geleid door Johannes Fasen (69) uit Schoten. Hij is de spilfiguur in een Europees paardenvleesschandaal.