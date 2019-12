Puigdemont verschijnt vandaag voor Brusselse rechter

Brussel - Na een eerdere passage voor een Brusselse onderzoeksrechter moet de Catalaanse ex-premier Carles Puigdemont (56) maandagochtend voor het eerst voor een raadkamer verschijnen in ons land. Spanje vraagt al maanden zijn uitlevering om Puigdemont te berechten voor vermeende opruiing, aanzetten tot rebellie en misbruik van overheidsgeld. Aanleiding is het referendum dat hij organiseerde over de onafhankelijkheid van Catalonië.

Misschien wel de belangrijkste discussie is die over de vermeende immuniteit van Puigdemont. Hij was destijds verkozen tot Europees Parlementslid, maar heeft nooit formeel de eed afgelegd. “Dat laatste is hem resoluut geweigerd”, zegt zijn advocaat Paul Bekaert, die bovendien schermt met een recentelijk advies van de advocaat-generaal voor het Europees Hof van Justitie. Conclusie daar: zodra de Europarlementariër verkozen is, geniet hij immuniteit. Wat de raadkamer ook beslissen zal, een uitlevering is nog niet morgen.